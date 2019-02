Vinicius Jr se prepara para clássico: "Não temo nada"

Brasileiro já projetou o duelo contra o Barcelona, nesta quarta (6), pela Copa do Rei

Autor do segundo gol do Real Madrid na vitória sobre o Alavés por 3 a 0, no último domingo (3), no Santiago Bernabéu, o atacante Vinicius Jr. falou sobre o om momento que vive no time merengue e já projetou o duelo contra o Barcelona, nesta quarta (6), pela Copa do Rei.

"Me sinto importante como todos os jogadores. Trabalhando para elevar o nível da equipe", afirmou.

"Voltamos melhor em 2019, trabalhando duro para chegar a este momento. Nosso melhor momento na temporada. Esperamos continuar assim até o fim da temporada. Foi um ótimo dia e agora vamos focar na Copa contra o Barça", completou antes de dizer que não teme o Barcelona.

"Eu jogo no Real Madrid, o melhor time do mundo, não temo nada", finalizou.