Vinícius Jr. se destaca no Real e ganha força em duelos com Rodrygo e Bale

Brasileiro se beneficia da má fase de Gareth Bale e ultrapassa Rodrygo no Santiago Bernabéu. Ele foi pesadelo para Koundé contra o Sevilla, no sábado

Só há um nome garantido no ataque do : Karim Benzema. O restante vive uma verdadeira corrida de cavalos. E Vinícius Júnior parece crescer em um momento crucial da temporada. O brasileiro aproveitou os 28 minutos finais do jogo contra o e mostrou que pode reaparecer na equipe comandada por Zinedine Zidane.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O atacante mostrou um repertório de dribles, arrancadas e jogadas inimagináveis no fim da vitória por 2 a 1 do Real Madrid sobre o Sevilla.

O jovem se aproveita das quedas de Gareth Bale e Rodrygo para brilhar no Santiago Bernabéu. O galês nem sequer viu o espetáculo completo do seu companheiro brasileiro nesse fim de semana, porque deixou o Santiago Bernabéu aos 82 minutos.

Mais artigos abaixo

A lesão de Eden Hazard e a queda vertiginosa de Rodrygo, outro titular do ataque, fizeram Vinícius ter mais chances no ataque. Em uma das jogadas, driblou o marcador e encontrou Toni Kroos livre de marcação na marca do pênalti. O alemão, porém, finalizou em cima da defesa.

O atleta vem pedindo passagem e mais minutos no Real Madrid. Ele deve, inclusive, ter mais tempo na Copa del Rey, que terá um jogo do time da capital espanhola em Salamanca.