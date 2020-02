Vinícius Jr reclama de arbitragem e garante: “Real Madrid nunca vai desistir”

Atacante comenta ainda participação defensiva: "tenho feito o que Zidane pede"

Um dos destaques positivos na derrota do para o pelo jogo de ida das oitavas de final da , Vinicius Junior deixou o gramado irritado com a arbitragem, mas acreditando na virada Merengue.

Em entrevista na zona mista após o duelo no Santiago Bernabéu, o atacante não poupou críticas à arbitragem.

"Gabriel (Jesus) faz falta no primeiro gol. Todo mundo sabe. Aconteceu no primeiro tempo, comigo e Mahrez, e apitaram falta. Tem VAR e não quiseram ver. Sempre os árbitros vêm aqui e apitam contra nós", esbravejou o jovem atacante merengue.

"Eu vi no campo que foi falta, não precisei ver no vestiário. Aqui sempre apitam contra a gente, sempre igual. No jogo contra o , o primeiro cartão de Sergio na primeira falta... não é normal. Se apitam contra nós? Sim, sim. Somos o time com mais Champions e mais ligas (Campeonato Espanhol). Vai ser sempre assim", completou.



(Foto: Getty Images)

Já ao Esporte Interativo, Vinicius Junior adotou discurso otimista, acreditando na virada merengue no jogo de volta.

"O Real Madrid nunca vai desistir, vamos brigar até o último minuto. Eles vieram aqui, fizeram dois gols, podemos ir lá, ganhar a partida e a classificação", afirmou.

O atacante falou ainda sobre ter sido escolhido por Zinedine Zidane entre os titulares e sua participação decisiva na defesa e no ataque.

"Nos últimos jogos tenho feito o que ele sempre me pediu na marcação, e na frente sempre faço o mesmo, que agrada muito a ele, quero seguir com a confiança dos jogadores, que hoje me deram o maior respaldo", concluiu.