Vinicius Jr., Messi, Dani Alves e os jogadores que começam 2022 positivos para Covid

O surto de coronavírus continua atingindo com força as equipes do futebol europeu. Neste domingo (2), foi a vez do PSG confirmar mais jogadores que testaram positivo para a doença: Messi, Bernat, Sergio Rico e Bitumazala.

Nos últimos dias, times de todo o território do "velho continente" anunciaram desfalques para os próximos dias, e há brasileiros na lista. Confira como está situação dos clubes:

Barcelona

Philippe Coutinho, Sergiño Dest e Abde Ezzalzouli foram os novos jogadores a testarem positivo para a covid-19, se juntando a Daniel Alves, Jordi Alba, Umtiti, Lenglet, Dembélé, Baldé e Gavi na quarentena.

Real Madrid

No time Merengue, Vinícius Junior, Courtois, Valverde e Camavinga são os desfalques do time para os próximos compromissos.

Atlético de Madrid

Na equipe Colchonera, o abalo ficou no setor ofensivo: Koke, Griezmann, João Félix e Herrera positivaram para doença. Além disso, o técnico Diego Simeone foi outro caso confirmado.

Bayern de Munique

Neuer, Tolisso, Coman, Richards, e o auxiliar técnico da equipe, Dino Toppmolle, também foram diagnosticados.

Inter de Milão

Os Nerazzurri anunciaram que Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano testaram positivo.

Juventus

Carlo Pinsoglio e Arthur vão desfalcas a Velha Senhora nos próximos dias.

Premier League

O Campeonato Inglês é um dos que mais tem sofrido com o surto da doença. No último boletim divulgado pela liga, no dia 27 de dezembro, 103 testes positivos entre funcionários e atletas foram anunciados, além disso, 16 partidas já foram adiadas em função dos desfalques na equipe.

No entanto, de lá para cá, outros casos já foram confirmados pelos clubes.

Arsenal

O técnico Mikel Arteta testou positivo para a doença pela segunda vez.

Liverpool

Nos Reds, o treinador Jurgen Klopp foi diagnosticado, além de mais três jogadores (não informados pelo clube). No entanto, os brasileiros Alisson e Firmino não treinaram e podem estar entre os infectados.