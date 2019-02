Vinícius Jr já é mais acionado no Real do que Bale

Companheiros procuraram o brasileiro em 44% dos ataques contra o Alavés, enquanto o galês foi acionado em apenas 29,4% das investidas

Vinícius Júnior já deixou de ser promessa e se tornou peça importante e solução no Real Madrid. Atuando aberto pelo lado esquerdo do campo, o atacante brasileiro, de 18 anos, já está sendo mais acionado no time do que Gareth Bale, grande estrela da companhia, onze anos mais velho.

Tanto que, contra o Alavés, quando ambos foram titulares, o time buscou mais o brasileiro do que o galês. Não à toa, Vinícius Jr foi uma das estrelas da partida, marcando um gol e participando de outro, e finalizando cinco vezes no alvo (mais que qualquer outro jogador do Real), enquanto o europeu foi o jogador blanco que menos deu passes no time (22), não acertou o alvo em uma finalização sequer e não recuperou nenhuma bola.

O jovem atacante ainda foi acionado em 44% dos ataques madrilenhos, concentrados pelo lado esquerdo. Já o lado direito, de Bale, foi usado em apenas 29,4% das investidas blancas. Isso no primeiro tempo, antes de ambos trocarem de lado.

O número de passes também chama atenção. Enquanto Vinícius Jr recebeu 54 passes (um cada 1,6 minuto), Bale só recebeu 25. Também chama atenção a melhor química de Benzema com o brasileiro do que com o galês. O francês deu nove passes para o sul-americano e apenas dois para o europeu.

Os dados continuam no meio-campo. O trio Casemiro-Modric-Ceballos deu 20 passes para Vinícius Jr e apenas oito para Bale.

Foi apenas um jogo, mas enquanto Vinícius Júnior cresce no Real Madrid, Gareth Bale parece sempre encontrar empecilhos para se firmar e ser a estrela do time.