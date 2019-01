Vinicius Jr já consegue suprir as deficiências de Bale

Atacante brasileiro já pode sonhar com uma vaga de titular no Real Madrid

OPINIÃO

O Real Madrid venceu na última quarta-feira (9) o Leganés por 3 a 0 em uma partida que certamente será lembrada por três motivos: a estréia de Brahim, a sentença final para Isco e o nascimento de Vinicius. Até agora, o brasileiro havia se "limitado" a viver bons momentos esporádicos. Depois do que foi visto contra a Real Sociedad e, acima de tudo, contra o Leganés, se pode confirmar que o brasileiro está pronto para voos maiores ganhando já por direito um lugar no time titular.

Solari usou Vinicius em onze jogos de dezesseis, e em quase todos ele já saiu de ação com aplausos e surpresas (além de dois gols e sete assistências), então não é mais casual. Já não pode ser apenas o desejo de alguns para inflar suas atuações. Será que o Vinicius tem alguma coisa? Será que ele está demonstrando que é um jogador do Real Madrid, com toda a carga implícita que isso implica?

E não é que se trata apenas do talento que o brasileiro trouxe com ele nesta temporada, mas também do que contribuiu com personalidade, imprudência e coragem para uma equipe consumida e fatigante. Neste começo de ano, um time de oito indicados para a Bola de Ouro. É mais fácil se destacar em um coletivo em ruínas, é verdade. Mas também é mais fácil se deixar levar pela momento negativo. E aí Vinicius venceu todas as adversidades que atualmente estão sufocando o Real Madrid. O ponto agora não é colocar na escala a situação que teria sido mais meritória, mas simplesmente valorizar o que de extraordinário foi feita pelo brasileiro. No vestiário, eles valorizam. E no Santiago Bernabéu também.

É algo que, por exemplo, nunca alcançou Gareth Bale, que hoje é quem ocupa a posição de titular onde Vinicius poderia entrar. O galês sempre arrastou o clichê de estar abaixo do que pode mostrar. Seja por lesões, adaptação difícil ou o que você quiser chamá-lo. No momento, Vinicius não tem nem a experiência do galês e nem sua bagagem profissional, mas o que o brasileiro mostrou é estar bem acima das circunstâncias que o cercam. É por isso que ele trouxe a ilusão para este deprimido Real Madrid. É por isso que deveria discutir a posição de titular de Gareth Bale a partir de agora.