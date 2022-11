Vinícius Jr. critica divididas fortes de adversários antes da Copa do Mundo: "sofremos muito"

O craque brasileiro temia perder a Copa do Qatar devido a uma lesão, porque os adversários o marcavam de forma desproporcional

Vini Jr, atacante do Real Madrid, é o jogador com mais faltas sofridas na La Liga nesta temporada, mas ele acredita que as divididas se tornaram mais duras na tentativa de machucá-lo e também seu companheiro de equipe Rodrygo e prejudicar as chances do Brasil no Qatar este ano.

"Aprendi muito com o Neymar quando ele jogava no Barcelona, ​​ele sofria muito também. O Cristiano [Ronaldo], quando jogava no Real, sofria muito também. Mas foi o Karim [Benzema] quem me disse para ficar calmo e ter tranquilidade porque se os rivais estão atrás de você é porque você é relevante, porque eles têm medo de você. Então é por isso que quando eu pego a bola e avanço, eu faço com intensidade. Sim, eu posso me machucar. Mas eu estou preparado para o desafio.".

Viníícius deve desempenhar um papel fundamental para a seleção brasileira no torneio deste ano, já que ele tem sido titular regular da seleção no ano passado. Além disso, está em boa forma pelo Real Madrid, marcando 10 gols em todas as competições nesta temporada.

Vinícius e seus companheiros de seleção iniciam sua campanha na Copa do Mundo com uma partida contra a Sérvia em 24 de novembro.