Vinícius Jr, a única certeza de Solari no Real Madrid

O treinador faz mistério em relação aos titulares que entrarão em campo contra o Barcelona

El Clásico já está batendo na porta. E um dos focos principais no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, disputado no Camp Nou nesta quarta-feira (06), às 18h (de Brasília), será no onze inicial de madridistas e catalães.

Recuperando-se de uma lesão na coxa, mas ainda assim relacionado, Messi é dúvida para o time titular do Barcelona. Do outro lado, Santiago Solari faz mistério para revelar a sua escalação. Pela primeira vez, o argentino contará com 100% de sua força e a dúvida está justamente aí.

Solari manterá alguns dos jovens que estiveram ao seu lado em momentos tensos, ou colocará em campo os ‘figurões’ do Real Madrid? Segundo apurado pela Goal, a única certeza é a titularidade de Vinicius Júnior, destaque merengue nesta temporada. Desta forma, Gareth Bale poderia ser até mesmo relegado ao banco de reservas.

Ahora a por la copa ¡HALAMADRID! pic.twitter.com/dWsfEgBp2g — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 4 de fevereiro de 2019

Outras dúvidas são entre Casemiro ou Llorente e, especialmente, a disputa entre Marcelo ou Reguilón. O camisa 12, ídolo do clube e um dos maiores laterais na história madridista, não faz a sua melhor temporada, mas tem sido titular nas partidas de Copa do Rei. Entretanto, Reguilón vem ganhando destaque a cada rodada e ameaça a posição do brasileiro.