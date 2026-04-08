Vinícius abre mão de seus hábitos por medo de uma decisão difícil

Vinícius Júnior é considerado um dos jogadores mais temperamentais do cenário europeu. O atacante brasileiro não costuma esconder suas emoções durante as partidas e demonstra claramente sua irritação com tudo o que o incomoda, além de reclamar constantemente das decisões dos árbitros.

No entanto, na partida contra o Bayern de Munique na noite passada, Vinícius, que corria o risco de ser suspenso, mudou um pouco seu comportamento, apesar da forte pressão e da importância do confronto.

O site espanhol El Desmarque afirmou que Vinícius “se controlou como nunca vimos antes”.

Vinícius Júnior fez uma finta dentro da área que terminou com sua queda ao chão em uma disputa com Dayot Upamecano, e foi aí que surgiu sua astúcia para evitar o cartão amarelo.

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Ela observou que, após essa jogada, o brasileiro tentou segurar a bola com a mão, o que levou o árbitro inglês Michael Oliver a marcar a falta.

Em qualquer outra ocasião, Vinícius teria se levantado e ido diretamente até o árbitro para reclamar da decisão. No entanto, o jogador número 7 percebeu que corria o risco de ser suspenso na partida de volta, então aceitou a situação com mais calma para não dar ao árbitro qualquer motivo para lhe dar um cartão.

Em vez de protestar, Vinícius levantou-se rapidamente e dirigiu-se a Fede Valverde, capitão da equipe naquela noite, para que fosse ele a pedir o pênalti ao árbitro.

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No entanto, isso não surtiu grande efeito, já que o árbitro Michael Oliver retomou o jogo sem dar maior importância à queda do brasileiro dentro da área do Bayern de Munique.

Vinícius está ciente da enorme responsabilidade que recai sobre ele e seu companheiro Kylian Mbappé na esperada partida de volta na Allianz Arena, para corrigir a situação; por isso, manteve a compostura de forma incomum, temendo a difícil decisão de suspensão que recaiu apenas sobre Chouameni, ontem no Bernabéu.