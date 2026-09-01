O clube saudita Al-Diriyah ameaçou os sonhos do Al-Ittihad na atual janela de transferências do verão europeu e entrou em uma forte disputa com ele pela contratação de um dos astros da Premier League inglesa.

Reportagens da imprensa haviam revelado o desejo do Al-Ittihad de contratar o jamaicano Leon Bailey, ponta do Aston Villa, durante a atual janela de transferências do verão europeu, para compensar a saída do ponta francês Moussa Diaby para o Bayer Leverkusen.

No entanto, a rede "The Athletic" revelou a existência de outro interesse saudita no ponta jamaicano, por parte do Al-Diriyah, diante da extensão da janela de transferências do verão europeu na Roshn Saudi League até o dia 6 de setembro deste ano.

Isso acontece no momento em que Bailey treina de forma individual, diante de sua exclusão dos planos de seu técnico espanhol Unai Emery e por estar disponível para venda na atual janela de transferências do verão europeu, antes do término de seu contrato no fim desta temporada.

O nome do jogador de 29 anos foi ligado a uma transferência para o Hull City, porém o negócio não se concretizou, diante da não obtenção de um acordo com o clube inglês sobre os termos pessoais.

Caso o Al-Ittihad fracasse em conseguir os serviços de Bailey, mirará no japonês Ritsu Doan, ponta do Eintracht Frankfurt da Alemanha, que também segue como uma de suas principais opções na atual janela de transferências do verão europeu.

Vale lembrar que o Al-Ittihad anunciou, nesta terça-feira, sua aprovação para a transferência de Diaby ao Bayer Leverkusen durante a atual janela de transferências do verão europeu, em um negócio cujo valor chegou a cerca de 30 milhões de euros, de acordo com o que revelaram reportagens da imprensa anteriormente.