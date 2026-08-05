15 de abril de 2026: Vincent Kompany critica em um tom incomumente duro um cartão amarelo que, na visão dele, recebeu de forma totalmente injusta durante o turbulento jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Real Madrid. Ele afirmou que isso simplesmente "não foi certo", "quando se olha para o que acontece em campo, quantas pessoas reclamam e o que dizem".

Kompany foi advertido pelo árbitro Slavko Vincic por seus protestos imediatamente após o gol de Kylian Mbappe, que naquele momento colocou o Real Madrid em vantagem por 3 a 2, pouco antes do intervalo. O técnico do Bayern havia se irritado porque seu defensor Josip Stanisic estava caído no gramado na metade do campo do Real durante a jogada do gol, depois de uma dura carga de Antonio Rüdiger. Mesmo após o gol, Stanisic ainda se contorceu por um breve momento no gramado.

O resultado, porém, foi mantido e teve uma consequência amarga para o belga: foi seu terceiro cartão amarelo ao longo da competição, o que acarretou suspensão para o jogo de ida da semifinal contra o Paris Saint-Germain. Depois e já antes disso, Kompany pediu veementemente uma mudança na regra.

Kompany quer mudança na regra das suspensões por cartões amarelos na Champions League

"Nesse novo formato de liga há tantos jogos e, ainda assim, é tudo muito rígido com os três cartões amarelos", disse Kompany à DAZN. Já na coletiva de imprensa antes do jogo de volta contra o Real, Kompany havia defendido que a UEFA deveria ajustar seus regulamentos para suspensões por amarelos na principal competição europeia. Com a abordagem atual, é "bem difícil" passar por uma temporada de Champions League sem suspensão. "Três cartões amarelos para um zagueiro - se você chega tão longe e recebeu só três, fez um bom trabalho. Mesmo assim, pode ser suspenso para a semifinal, acho isso duro", afirmou Kompany.

Agora, a UEFA atendeu ao técnico do Bayern. No futuro, a suspensão só virá após a quarta advertência. O motivo: após a introdução do sistema de liga, simplesmente há mais jogos para todos os participantes de uma competição europeia.