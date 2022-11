Vina é oferecido a clubes da Série A e pode deixar o Ceará em 2023

Meia-atacante de 31 anos tem contrato com o Vozão até dezembro de 2024. Ele foi oferecido a clubes da elite do futebol nacional

Vina não deve permanecer no Ceará em 2023, mesmo que tenha contrato até 31 de dezembro de 2024. O meia-atacante de 31 anos foi oferecido a clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e pode se transferir no mercado da bola, como soube a GOAL.

Não há uma negociação em curso para a saída do atleta da Arena Castelão, mas existe o desejo do jogador em atuar na elite do futebol nacional. O desejo é disputar uma competição continental já em 2023, seja Libertadores ou Sul-Americana.

O estafe do jogador acredita que não haverá muita dificuldade para uma negociação nesta janela de transferências, sobretudo porque o Ceará disputa a Série B do Brasileirão e terá que se adaptar a uma nova realidade financeira. O meia-atacante é o dono do maior salário do elenco.

No Ceará desde janeiro de 2020, quando deixou o Atlético-MG, Vina se destacou com as cores do time. Não à toa teve o vínculo prorrogado em fevereiro de 2021.

Apesar do rebaixamento do clube, o meia-atacante teve bons números em 2022. Presente em 55 partidas, somou 4.288 minutos, com 12 gols marcados e cinco assistências.