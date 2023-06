Villarreal x Atlético de Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes encerram a temporada neste domingo (4), no Estádio de la Cerámica; veja como acompanhar na TV e na internet

Viilarreal e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde deste domingo (4), a partir das 13h30 (de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Vila-real, pela última rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Brigando com o Real Madrid pela vice-liderança do Espanhol, o Atlético de Madrid está em terceiro lugar na tabela, apenas um ponto atrás dos merengues, que vão encerrar sua campanha em casa contra o Athletic Bilbao.

Do outro lado, o Villarreal, em quinto lugar, com 63 pontos, já está garantido na Liga Europa 2023/24. Até aqui, foram 19 vitórias, seis empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 56%.

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em 43 jogos disputados, foram 15 vitórias para cada lado, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2022/23, o Villarreal venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Villarreal: Reina; Foyth, Mandi, P Torres, A Moreno; Parejo, Capoue; Chukwueze, Baena, Pino; G Moreno.

Atlético de Madrid: Grbic; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Carrasco; Saul, Barrios, Koke, Griezmann; Morata.

Desfalques

Villarreal

Alfonso Pedraza, suspenso, e Francis Coquelin, com lesão no joelho, são desfalques certos.

Atlético de Madrid

Reinildo, com grave lesão no joelho, está fora.

Quando é?