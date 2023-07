Vila Nova x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (10), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vila Nova e Vitória se enfrentam na noite desta segunda-feira (10), a partir das 20h (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, o Vila Nova, com 31 pontos, briga pela liderança da Série B. Para o confronto, o técnico Claudinei Oliveira tem como única dúvida a presença de Loureiro, com contratura muscular. Caso não esteja apto, Sousa é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Vitória, em quinto lugar com 28 pontos, está a dois pontos do Novorizontino, equipe que fecha o G-4. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Juventude por 1 a 0. Wagner Leonardo e Rodrigo Andrade, suspensos na última rodada, retornam.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Vitória registra sete vitórias, contra duas do Vitória, além de dois empates. No último encontro válido pela Série B de 2021, o Vila Nova venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço (Sousa) e Everton Brito; Caio Dantas, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Rodrigo Andrade, Gegê, Osvaldo, Augusto e Wellington Nem; e Santiago Tréllez. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Zerca, machucado, está fora.

Quando é?