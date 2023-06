Vila Nova x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vila Nova e Tombense se enfrentam na noite desta terça-feira (27), a partir das 21h (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Em terceiro lugar, com 27 pontos, o Vila Nova vem de vitória sobre o Botafogo-SP por 3 a 0, enquanto o Tombense, na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos, vem de derrota para o Novorizontino por 2 a 1.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Tombense soma oito vitórias, contra quatro do Vila Nova. No último encontro válido pelo Campeonato Mineiro 2023, o Tombense venceu por 4 a 2. O último triunfo do Vila Nova aconteceu no Mineirão de 2017, quando venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Rian (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço e Ronald; Caio Dantas, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Augusto Silva e Egídio; João Pedro, Bruno Silva, Keké, Matheus Frizzo e Marcelinho; e Fernandão. Técnico: João Burse.

Desfalques

Tombense

Kleiton e Guilherme Santos são desfalques.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?