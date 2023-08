Vila Nova x Sport ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vila Nova recebe o Sport na noite desta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Depois de três derrotas e um empate, o Vila Nova busca reencontrar o caminho da vitória na Série B. Brigando pelo G-4, a equipe soma 35 pontos e com um aproveitamento de 58%. Para o confronto, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com Rodrigo Gelado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Diego Renan é o mais cotado para assumir a posição.

"Estamos trabalhando jogo a jogo com o que a gente tem de melhor, com o que a gente acha mais interessante em termos de estratégia de jogo", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Sport, embalado com duas vitórias consecutivas, registra 38 pontos e também briga pelas primeiras posições da Série B. O técnico Enderson Moreira não poderá contar com Jorginho, com dores no joelho.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma sete vitórias, contra apenas uma do Vila Nova, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, O Leão da Ilha venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Diego Renan; Ralf, Neto Pessoa e Lourenço; Everto, Sousa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Sport: Renan; Felipinho, Sabino, Rafael Tyere e Ewerthon; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Juba, Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Vila Nova

Rodrigo Gelado está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Caio Dantas, lesionado, está fora.

Sport

Jorginho, com lesão muscular, é desfalque.

Quando é?