Vila Nova x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vila Nova recebe o Mirassol na noite desta quinta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio OBA, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

O Vila Nova, na sexta posição, com 39 pontos, recentemente conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, seguida por um empate de 1 a 1 com o Avaí nos últimos dois jogos. Lourenço, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Já o Mirassol, depois de dois empates e uma derrota, busca a recuperação na Série B. No momento, ocupa a oitava posição, com 36 pontos e um aproveitamento de 52%. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Vila Nova: Denis, Marcelinho (Léo Duarte), Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf e Lourenço; Guilherme Parede, Luciano Naninho (Cristiano) e Caio Dantas; Neto Pessoa. Técnico: Marquinhos Santos.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Manoel; Chico Kim, Yuri Lima, Danielzinho e Camilo; Gabriel e Julimar. Técnico: Mozart.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Negueba, expulso contra o Novorizontino, Zé Roberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Fernandinho, afastado por problemas pessoais, são desfalques.

Quando é?