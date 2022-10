Vila Nova x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Tigrão precisa vencer para garantir a permanência na segunda divisão; veja como acompanhar na TV

Líder isolado e campeão antecipado com 72 pontos, o Cruzeiro visita o Vila Nova nesta sexta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em duelo válido pela 35ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Embalado com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos, o Vila Nova precisa de apenas mais um triunfo para garantir a permanência antecipada na segunda divisão. Atualmente, soma 42 pontos.

Para o confronto em casa, o técnico Allan Aal não poderá contar com Kaio Nunes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Hugo Cabral é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Cruzeiro, terá os retornos de Filipe Machado, que cumpriu suspensão na derrota para o Sport por 3 a 1, além de Zé Ivaldo, Matheus Bidu e Luvannor, poupados na última rodada.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma cinco vitórias, contra um triunfo do Vila Nova, além de três empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, a Raposa venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável CRUZEIRO: Rafael Cabral; Geovane Jesus, Zé Ivaldo, Eduardo Brock e Jajá; Filipe Machado, Willian Oliveira, Marquinhos Cipriano e Bruno Rodrigues; Luvannor e Lincoln.

Escalação do provável VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf (Martim), Arthur Rezende e Wagner; Dentinho, Neto Pessoa e Hugo Cabral.

Desfalques

Cruzeiro

Lucas Oliveira, suspenso, Wesley Gasolina, Neto Moura, Chay, Stênio e Rafa Silva, no departamento médico, estão fora.

Vila Nova

Kaio Nunes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, assim como Sousa, machucado.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 14 de outubro de 2022

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: Onésio Brasileiro Alvarenga – Goiânia, GO

• Arbitragem: LEANDRO PEDRO VUADEN (árbitro), LUCIO BEIERSDORF e LUIZA NAUJORKS (assistentes), JEAN CARLOS DA SILVA (quarto árbitro) e DANIEL NOBRE (AVAR)