Viktoria Plzen x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Em caso de vitória nesta quarta (12), Bávaros podem confirmar a classificação às oitavas de final da UCL; veja como acompanhar na internet

O Bayern de Munique visita o Viktoria Plzen nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), na República Tcheca, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. Em caso de vitória, os bávaros confirmam a classificação antecipada às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Com 100% de aproveitamento e com nove pontos conquistados, o Bayern de Munique entra em campo com problema defensivo. Assim, o técnico Nagelsmann pode optar pela entrada de Benjamin Pavard ao lado de Dayot Upamecano na zaga central, com Joshua Kimmich retornando à sua antiga posição na lateral direita e Noussair Mazraoui passando para a lateral esquerda.

Do outro lado, o Viktoria Plzen, na lanterna do grupo, soma três derrotas e busca a primeira vitória na UCL.

Prováveis escalações

Escalação do provável PLZEN: Tvrdon; Holik, Hejda, Jemelka, Havel; Kalvach, N'Diaye; Kopic, Vlkanova, Mosquera; Chory.

Escalação do provável BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Kimmich, Pavard, Upamecano, Mazraoui; Goretzka, Sabitzer; Sane, Muller, Mane; Choupo-Moting.

Desfalques

Plzen

Pavel Bucha, suspenso, desfalca a equipe ao lado de Peter Pejsa, machucado.

Bayern

Matthijs de Ligt, Lucas Hernandez, Alphonso Davies e Bouna Sarr, no departamento médico, estão fora, assim como Jamal Musiala, com Covid-19.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Doosan Arena – Plzeň, República Tcheca

• Arbitragem: BARTOSZ FRANKOWSKI (árbitro), MARCIN BONIEK e JAKUB WINKLER (assistentes), KRZYSTOF JAKUBIK (quarto árbitro) e POL VAN BOEKEL (AVAR)