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Vídeo: Xavi começa sua passagem pela seleção da Holanda com um abraço em seu carrasco

Mercado da bola
Xavi Hernández
Países Baixos
N. de Jong
Espanha
Países Baixos

Choque em Zeist

Não foi um dia comum na sede da Real Federação Holandesa de Futebol, na cidade de Zeist. Depois de anos com seu nome ligado ao Barcelona e ao futebol tiki-taka, Xavi Hernández surgiu como treinador da seleção da Holanda. Um capítulo novo e surpreendente na trajetória do maestro espanhol, que começa no coração da Holanda, o berço do futebol total que inspirou sua filosofia de jogo.

O treinador espanhol, de 46 anos, chegou oficialmente para assumir suas funções à frente da seleção holandesa, como sucessor de Ronald Koeman, em sua primeira experiência no comando de uma seleção nacional. 

Embora sua apresentação oficial à imprensa só ocorra na próxima terça-feira, o catalão não perdeu tempo, tendo feito uma visita de inspeção às instalações da KNVB e realizado suas primeiras reuniões de trabalho com sua nova comissão técnica.

E o maior contraste do primeiro dia teve como protagonista um homem que conhece Xavi muito bem, mas do outro lado do campo: o primeiro a recebê-lo foi Nigel de Jong, atual diretor de futebol profissional da federação holandesa, e seu feroz adversário na final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. 

Aquela partida inesquecível entre Espanha e Holanda, que testemunhou a famosa entrada violenta de De Jong no peito de Xavi, transformou-se hoje em um abraço amistoso e sorrisos, em uma cena que resumiu o espírito do futebol e suas reviravoltas.

E parece que Xavi decidiu mesclar sua lealdade à sua família do futebol com a experiência do futebol holandês em sua comissão. Ao lado de seus homens de confiança — seu irmão Óscar Hernández, Sergio Alegre e Iván Torres —, recorreu a lendas locais para garantir o sucesso de seu projeto, encabeçadas pelo histórico atacante Ruud van Nistelrooy, pelo marroquino Adil Ramzi e pelo treinador de goleiros Patrick Lodewijks.

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O verdadeiro teste não vai esperar muito. A primeira partida oficial de Xavi à frente da Holanda será eletrizante em todos os sentidos, no próximo dia 24 de setembro, no estádio Johan Cruijff Arena, quando a seleção holandesa receberá sua rival histórica, a seleção alemã, em um início difícil na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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