Vídeo: virada do Brighton fulmina o United e o elimina da Copa da Liga

O Brighton aplicou um golpe doloroso no Manchester United, na noite de quarta-feira, ao virar uma desvantagem de dois gols em uma vitória emocionante por 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.
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O Manchester United começou a partida de maneira perfeita e conseguiu abrir dois gols de vantagem nos primeiros minutos, deixando o time aparentemente a caminho de garantir a classificação para a fase seguinte, antes que as coisas mudassem completamente no segundo tempo do confronto.
Shea Lacey abriu o placar para o Manchester United aos 8 minutos, após soltar um belo chute de esquerda de dentro da área, antes de Mason Mount ampliar para o segundo gol aos 10 minutos, dando aos donos da casa uma vantagem confortável logo cedo.
Apesar da desvantagem de dois gols, o Brighton se recusou a se render e conseguiu diminuir a diferença antes do fim do primeiro tempo, depois que Charalampos Kostoulas marcou o primeiro gol de sua equipe no primeiro minuto dos acréscimos, fazendo começar a surgir os sinais de reação.
No segundo tempo, o Brighton continuou pressionando a defesa do Manchester United, até que Pascal Groß conseguiu marcar o gol de empate aos 65 minutos, levando a partida de volta ao ponto de partida em meio a uma pressão crescente sobre o Manchester United.
O Brighton não parou no empate e completou sua virada apenas cinco minutos depois, quando Maxim De Cuyper marcou o terceiro gol aos 70 minutos, virando a desvantagem de dois gols em uma emocionante vantagem por 3 a 2.
O Manchester United tentou reagir nos minutos restantes e salvar sua situação, mas fracassou em alcançar o empate, dando adeus à Copa da Liga Inglesa já na terceira fase, enquanto o Brighton garantiu seu lugar na fase seguinte após uma das mais notáveis reações do torneio.