Vídeo: torcida do Al-Nassr detona Al-Haddadi

O confronto entre Al-Nassr e Al-Taawoun, na noite de sexta-feira, válido pela quarta rodada da Roshn Saudi League, teve um clima de arquibancada tenso, depois que a torcida do Al-Nassr enviou mensagens duras ao marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al-Taawoun e ex-jogador do Al-Nassr, desde os momentos do aquecimento até o decorrer da partida.
A torcida do Al-Nassr iniciou seus ataques a Hamdallah antes do início do confronto, entoando cânticos de "chorão" contra o atacante marroquino, numa referência às desavenças que marcaram o fim de sua passagem pelo Al-Nassr, enquanto o jogador ignorou esses gritos e não deu qualquer resposta direta às arquibancadas.
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As vaias não cessaram com o início da partida, já que a torcida continuou a manifestar sua raiva contra seu ex-atacante, especialmente cada vez que ele perdia a bola, quando as arquibancadas se elevavam com vaias e gritos contra ele, deixando Hamdallah sob pressão constante da torcida durante o jogo.
O confronto contra o Al-Taawoun tem um caráter especial para Hamdallah, tendo em vista os anos que passou com a camisa do Al-Nassr e os grandes sucessos que conquistou com o clube, antes que a relação entre as duas partes terminasse de forma polêmica, tornando-o depois um dos jogadores mais vaiados quando enfrenta o Al-Nassr.
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Esse clima veio em paralelo ao forte início do Al-Nassr na Roshn Saudi League, depois de o clube conquistar a vitória nas três primeiras partidas da temporada, somando pontuação máxima antes do confronto contra o Al-Taawoun, e confirmando seu desejo de continuar disputando com força a liderança da competição.
O Al-Nassr havia começado sua trajetória com uma vitória sobre o Al-Riyadh, e depois conquistou uma emocionante virada diante do Al-Ettifaq com o triunfo por 3 a 2, apesar de ter disputado a maior parte da partida com 10 jogadores, antes de entrar no confronto contra o Al-Taawoun em meio a um elevado estado moral e com o desejo de manter a sequência de vitórias.
Esse forte início confere uma importância adicional ao confronto contra o Al-Taawoun, especialmente porque o Al-Nassr busca manter seu retrospecto perfeito, enquanto Hamdallah se viu diante de seu antigo clube e de uma torcida que se acostumou a recebê-lo com vaias nos últimos anos.
Entre os cânticos das arquibancadas e o desejo do Al-Nassr de continuar suas vitórias, os olhares permaneceram voltados para Hamdallah, que tentou ignorar as pressões e se concentrar dentro de campo, numa nova noite que revela que a história do atacante marroquino com a torcida do Al-Nassr não terminou, apesar de terem se passado anos desde sua saída.