O Al-Ahli saudita foi alvo de uma provocação irônica vinda das arquibancadas do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, durante o confronto que reuniu as duas equipes pela Copa Intercontinental de Clubes, e que terminou com a derrota do "Al-Raqi" pelo placar de 2 a 1, depois que o campeão africano abriu o placar e o Al-Ahli conseguiu empatar, antes de os donos da casa voltarem a marcar o gol da vitória.

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Segundo um vídeo que circula das arquibancadas do estádio do Sundowns, apareceu um dos torcedores segurando uma faixa que trazia uma frase irônica em língua árabe, na qual se lia: "A vergonha do rebaixamento nunca será apagada", frase que, nos últimos anos, ficou associada às provocações entre torcidas contra o Al-Ahli no futebol saudita, em referência ao rebaixamento da equipe à Primeira Divisão em 2022.

A torcida do Sundowns aproveitou a frase no clima da partida, em uma cena marcante que chamou a atenção nas redes sociais, especialmente por ter sido usada dentro das arquibancadas de um clube da África do Sul diante de um clube saudita, o que deu à cena um caráter diferente e trouxe de volta à memória uma das frases mais famosas usadas pelas torcidas rivais nos jogos do Al-Ahli.

A faixa veio ao mesmo tempo em que o Al-Ahli vivia uma noite difícil dentro de campo, depois que a equipe não conseguiu manter o empate diante do Sundowns, que conseguiu retomar a liderança no placar e definir a partida a seu favor, saindo com uma vitória importante, enquanto o time saudita sofreu mais uma derrota em sua trajetória no torneio.

A cena da faixa se transformou em assunto comentado entre as torcidas do futebol saudita, sobretudo diante do paradoxo de uma frase associada às disputas locais ter migrado para as arquibancadas de um confronto africano, fazendo com que a derrota do Al-Ahli diante do Sundowns viesse acompanhada de uma cena de torcida que gerou grande repercussão após o fim da partida.







