Vídeo: Torcedor invade coletiva do técnico da Argentina e o surpreende com uma mensagem de advertência

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, foi surpreendido quando um torcedor invadiu a sala de coletiva de imprensa após a vitória do Tango em um amistoso contra a Zâmbia, em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção argentina venceu por 5 a 0 a equipe visitante da Zâmbia em partida disputada na capital argentina, Buenos Aires, na madrugada desta quarta-feira, dias após outra vitória sobre a Mauritânia.

A partida contra a Zâmbia é, em grande parte, a última de Messi em solo argentino, antes de sua participação na Copa do Mundo e, em seguida, da aposentadoria internacional, de acordo com o que foi divulgado em várias reportagens da imprensa, além de indícios do próprio Leo em mais de uma entrevista anterior.

Durante a coletiva de imprensa após a partida, e sem aviso prévio, um torcedor subiu ao palco e se aproximou do microfone, o que surpreendeu o técnico e os jornalistas.

Scaloni interrompeu sua fala enquanto o intruso tentava falar pelo microfone, antes que os seguranças interviessem rapidamente e o retirassem da sala.

O torcedor dirigiu uma mensagem a Scaloni, dizendo: “Quero que vocês estejam preparados, porque a França é uma seleção realmente forte, melhor do que o Brasil e a Espanha, com todo o respeito”.

E acrescentou: “Kylian Mbappé é o melhor jogador de futebol do mundo, ao lado de Messi e Dibo Martínez”.

Após o incidente, Scaloni comentou o ocorrido, admitindo que, a princípio, pensou que tudo tivesse sido planejado. Ele disse: “Achei que fosse algo preparado”.

A Argentina participa da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, no Grupo 10, ao lado das seleções da Argélia, Jordânia e Áustria.