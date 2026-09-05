O nigeriano George Ilenikhena, atacante do Al-Ittihad, enviou uma forte mensagem ao alemão Jens Wissing, técnico da equipe, depois de aproveitar a oportunidade de começar como titular diante do Al-Nassr, marcando dois gols que incendiaram o clima do clássico disputado pela quinta rodada da Roshn Saudi League.

Wissing escalou o atacante nigeriano no time titular no lugar do marroquino Youssef En-Nesyri, em uma decisão que despertou o interesse da torcida do "Decano", mas Ilenikhena precisou apenas de alguns minutos para provar sua capacidade de fazer a diferença, colocando o Al-Ittihad em vantagem cedo.

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O gol de Ilenikhena saiu aos quatro minutos, depois de a bola voltar da trave direita após um ataque do Al-Ittihad, e o atacante nigeriano se encontrou no lugar certo para desviar a bola de cabeça para dentro das redes, marcando o primeiro gol do Al-Ittihad no clássico.

Aos 22 minutos, marcou o segundo gol após uma elevação alta no ar e desviou a bola para as redes de Nawaf Al-Aqidi com enorme habilidade.

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Os dois gols marcados cedo deram a Ilenikhena um grande impulso, especialmente porque sua participação como titular veio em detrimento de En-Nesyri, que vinha comandando o ataque do Al-Ittihad nas partidas anteriores.

Essa atuação representa uma oportunidade importante para Ilenikhena ganhar a confiança da comissão técnica, sobretudo porque a concorrência no setor ofensivo ficou acirrada, e qualquer jogador que receba uma chance como titular precisa aproveitá-la da melhor forma possível.