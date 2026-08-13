Eduard Spertsyan não precisou de muito tempo para deixar sua primeira marca com o Al Ahli, depois de marcar seu primeiro gol oficial com a camisa do "Al Raqi" no confronto contra o Al Diriyah, pela primeira rodada da Liga Roshn Saudita, começando sua trajetória com o time de forma marcante.

O gol de Spertsyan saiu aos 25 minutos, depois de ele receber um passe mágico de Galeno dentro da área, e o jogador armênio soltou um chute forte que bateu em um dos zagueiros do Al Diriyah antes de morrer no fundo das redes, assinalando seu primeiro gol oficial com o Al Ahli.

O momento do gol ganha uma importância especial, por ser a primeira partida oficial de Spertsyan desde sua chegada ao Al Ahli, além de representar o início oficial da era do técnico holandês Marino Pušić com o time, em uma temporada na qual o clube almeja seguir na disputa por títulos.

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O gol não foi apenas a abertura da trajetória do jogador com o Al Ahli, mas também trouxe um dado histórico, já que Spertsyan se tornou o terceiro jogador armênio a marcar na história da Liga dos Profissionais Saudita, depois de Marcos Bezelli, que já defendeu o Al Raed e o Al Shabab, e de Lucas Zelarayán, jogador do Al Fateh.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas de futebol, o Al Ahli também manteve sua tradição marcante, já que Spertsyan se tornou o jogador estrangeiro a abrir a conta de gols do time na temporada da Liga dos Profissionais pela décima temporada consecutiva, um número que reflete a grande dependência dos estrangeiros no ataque do time.

A estreia de Spertsyan deu à torcida do Al Ahli um indício precoce da possibilidade de o jogador ser uma das peças mais importantes do time durante a nova temporada, especialmente com a aposta nele para acrescentar qualidade e criatividade ao meio-campo, no momento em que Pušić inicia sua missão com o "Al Raqi" com grandes ambições.