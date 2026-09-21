Em uma nova cena que reflete a dimensão da popularidade de que Mohamed Salah desfruta na Turquia, uma simples pedra sobre a qual o astro egípcio sentou durante um de seus passeios pela cidade de Trabzon se transformou em ponto de atração para turistas e torcedores, depois que os visitantes começaram a acorrer ao local para tirar fotos e imitar a pose com que o capitão da seleção do Egito apareceu.

A história começou quando Salah publicou fotos de sua visita ao platô "Kürtün", na província de Trabzon, no nordeste da Turquia, nas quais aparecia sentado sobre uma das pedras da região.

E as fotos não passaram despercebidas, pois rapidamente se espalharam pelas plataformas de redes sociais, antes que torcedores e turistas começassem a visitar o local em busca da pedra sobre a qual o jogador havia se sentado.

Os turcos batizaram a pedra de "Salahtaşı", palavra que significa "pedra de Salah" em turco, transformando-se em pouco tempo de uma pedra comum no meio do platô em um marco associado ao astro egípcio.

Segundo o site "Al Jazeera", veículos de imprensa turcos noticiaram algumas reações curiosas dos moradores da região, quando um jornalista perguntou à proprietária de um estabelecimento próximo se seria possível mudar o nome da região para "platô de Salah", ao que ela respondeu rindo que aquelas eram as instalações "Subaşı", de sua propriedade.

Em outra situação, o dono de uma loja localizada perto da pedra enviou uma mensagem espontânea a Mohamed Salah, na qual o convidou a visitá-lo, dizendo que esperava que o jogador viesse para encontrá-lo e tomar com ele uma xícara de chá.

E com o afluxo contínuo de visitantes, plataformas turcas começaram a publicar vídeos explicando o caminho que leva às altitudes visitadas por Salah, enquanto relatos indicaram a instalação de uma placa de orientação para ajudar os interessados a chegar ao local e tirar suas fotos junto à "pedra de Salah".

Esse fenômeno ocorre pouco tempo depois do brilho de Mohamed Salah com a camisa do Trabzonspor, após ter conduzido a equipe a uma grande vitória sobre o Galatasaray pelo placar de 4 a 0, marcando três gols e dando uma assistência, tornando-se o assunto dos veículos de imprensa e da torcida turca.