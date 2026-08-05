Mohamed Salah incendiou a empolgação da torcida do Trabzonspor antes mesmo de sua assinatura oficial, após receber uma recepção sem precedentes assim que chegou à Turquia, nesta quarta-feira, em uma transferência que promete entrar para a história do clube e do Campeonato Turco.

O capitão da seleção do Egito chegou primeiro a Istambul, antes de seguir para a cidade de Trabzon a fim de concluir os trâmites de sua transferência oficial, onde milhares de torcedores se aglomeraram para recebê-lo no Aeroporto Atatürk, em uma cena que refletiu o tamanho da expectativa em torno do negócio. Salah interagiu com a torcida, que repetia seu nome e o aclamava, dirigindo-lhes suas primeiras mensagens desde a chegada, em meio a um clima de festa que acompanhou sua primeira aparição com a camisa do clube, segundo um vídeo publicado pelo jornal turco Fotomaç em sua conta na plataforma X.

Alguns detalhes da transferência, sobretudo o valor financeiro do contrato e a data da cerimônia oficial de apresentação, ainda são aguardados, na expectativa de que sejam anunciados pelo Trabzonspor nas próximas horas, enquanto relatos turcos indicaram que o astro egípcio vai assinar um contrato de dois anos.

A transferência de Salah é vista como um dos maiores negócios da história do Campeonato Turco, diante do prestígio mundial de que goza o astro egípcio e do grande impulso que sua chegada representa para as ambições do clube dentro da Turquia e no cenário europeu.

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