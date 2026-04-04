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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Vídeo: Salah aumenta a frustração do Liverpool diante do Manchester City

M. Salah
Liverpool
Manchester City
Copa da Inglaterra
Egito
England

Azar do astro egípcio

O egípcio Mohamed Salah, craque do Liverpool, aumentou a frustração de sua equipe durante o confronto contra o Manchester City, que está sendo disputado nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Os Reds estão perdendo por 4 gols até o momento contra o Manchester City, o que aproxima a equipe do técnico Arne Slot da eliminação da competição.

O Liverpool recebeu um pênalti aos 65 minutos da partida, e Salah foi o responsável pela cobrança, mas o goleiro do Manchester City, Trafford, conseguiu defendê-la.

Salah anunciou que deixará o Liverpool ao final da temporada atual, embora seu contrato com os Reds se estenda até o verão de 2027.

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Vale lembrar que o Liverpool ficou fora da disputa pelo título da Premier League nesta temporada, além de ter sido eliminado da Copa da Liga Inglesa, e busca agora defender suas chances de conquistar os títulos da FA Cup e da Liga dos Campeões.

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