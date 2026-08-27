Os bastidores do Al-Nassr encerraram a polêmica que cercou o português Cristiano Ronaldo durante o confronto contra o Al-Ettifaq, depois que o clube publicou imagens de dentro do vestiário que revelaram a outra face do capitão do "Mundial", mostrando o jogador em um estado de euforia frenética, comemorando com os companheiros e gritando de tanta felicidade após a virada histórica.

Ronaldo havia gerado amplos questionamentos durante a partida, ao aparecer visivelmente irritado no primeiro tempo, momento em que o Al-Nassr estava atrás por dois gols e jogava com 10 jogadores após a expulsão do goleiro brasileiro Bento, antes de a equipe conseguir virar o resultado para uma vitória emocionante por 3 a 2.

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Os bastidores do vestiário vieram para confirmar a fala do australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, que revelou que a irritação de Ronaldo no intervalo não foi por causa de um desentendimento dentro da equipe, mas sim uma consequência natural do fato de o "Mundial" estar atrás e de a partida não estar transcorrendo da forma que ele desejava.

Postecoglou havia dito, antes do confronto contra o Al-Taawoun, que Ronaldo é "apaixonado por futebol e apaixonado pelo Al-Nassr", explicando que o jogador estava irritado porque sua equipe estava atrás, algo natural para um atleta que coloca a vitória como prioridade máxima, antes de afirmar que o astro português se transformou, após a partida, em um dos jogadores que mais comemoraram a vitória.

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E agora vieram as imagens e os vídeos publicados pelo Al-Nassr para oferecer a prova mais clara disso, com Ronaldo aparecendo no meio dos companheiros dentro do vestiário, gritando de alegria e participando da comemoração com os jogadores, em uma cena que reflete a dimensão da emoção que ele viveu durante uma das partidas mais difíceis da equipe nesta temporada.

A cena carregou um contraste marcante: o mesmo jogador que aparecera irritado e abalado durante a desvantagem do Al-Nassr no primeiro tempo transformou-se, após o apito final, em um capitão que comemora com o grupo como se não tivesse vivido aqueles minutos angustiantes poucas horas antes.

Não foi difícil entender o motivo dessa transformação, pois o Al-Nassr não conquistou uma vitória comum, mas voltou de uma desvantagem de dois gols apesar da inferioridade numérica, e marcou três gols no segundo tempo para decidir a partida diante do Al-Ettifaq, em uma virada que mostrou a personalidade da equipe e sua capacidade de lutar até os últimos instantes.