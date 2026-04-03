Vídeo... Os bastidores da discussão "acalorada" de Consesao com um torcedor do Al-Ittihad de Jeddah

A partida entre o Al-Ittihad de Jeddah e o Al-Hazm, disputada na noite de sexta-feira pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, foi marcada por uma acirrada discussão entre o português Sérgio Conceição e um torcedor, o que gerou ampla polêmica entre os espectadores e aumentou a tensão no ambiente do jogo.

As câmeras da emissora de TV captaram Consesao em estado de grande raiva, após o gol de abertura marcado pelo reserva Abdulrahman Al-Aboud, quando ele se dirigiu à arquibancada do “Al-Amid” e ficou gesticulando incessantemente, antes que a situação fosse controlada.

Após a partida, Consisao dirigiu-se às arquibancadas e abraçou um dos torcedores, o que revelou a existência de um conflito entre as duas partes durante a partida.

O programa “Action com Walid” entrou em contato com o torcedor em questão para falar sobre os detalhes da crise, e ele disse: “Eu critiquei Consisao durante a partida e exigi que ele deixasse o clube para causar um impacto técnico antes do retorno às competições da elite asiática”.

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E acrescentou: “Conselho me atacou duramente após marcar o gol da vantagem contra o Al-Hazm, mas voltou para se desculpar pelo que fez após a partida”.

E concluiu: “Conselho me explicou que a equipe está passando por um momento difícil e pediu o apoio de todos para sair desse ciclo vicioso”.