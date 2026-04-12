O Kalmar sofreu uma derrota por 2 a 3 para o Djurgårdens, neste domingo à noite, no estádio “3 Arena”, pelo Campeonato Sueco, em partida que contou com a participação do internacional marroquino Ashraf Dari.
Ashraf Dari, jogador do Al-Ahly do Egito e emprestado ao Kalmar, foi titular na escalação de sua equipe durante a partida e conseguiu deixar uma marca clara no desenrolar do jogo.
O Jörgordins começou a partida com força, abrindo o placar logo aos dois minutos com seu craque Bo Asolf Hegland, antes de ampliar a vantagem com um segundo gol aos sete minutos, marcado por Christian Lian.
A resposta do Kalmar não se fez esperar, pois conseguiu diminuir a diferença aos 16 minutos com Charlie Rosenqvist, antes de empatar aos 29 minutos graças ao zagueiro marroquino Ashraf Dari, que marcou um gol espetacular após subir para cabecear um cruzamento com precisão para dentro do gol.
Quando o jogo parecia caminhar para o empate, o Jörgendins voltou a marcar o gol da vitória aos 85 minutos, por meio de Christian Lian, que poderia ter ampliado o placar, mas perdeu um pênalti aos cinco minutos do tempo de acréscimo.
Esta foi a segunda partida de Ashraf Dari com a camisa do Kalmar, depois de ter participado do jogo anterior e causado um gol contra que acabou no fundo da rede de sua equipe.
