As lesões derrubaram todas as defesas do Al-Ahli de Jeddah, depois que a equipe sofreu uma quarta derrota na partida contra o Damac, pelo Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ahli recebeu o Damac, neste sábado, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, pela 27ª rodada da Liga Saudita Roshen.

Aos 53 minutos de jogo, o zagueiro brasileiro do Al-Ahli, Roger Ibáñez, foi obrigado a deixar o campo devido a uma lesão, dando lugar a Mohamed Suleiman Bakr.

Ibanez, que acabara de voltar de uma convocação pela seleção brasileira durante a última pausa internacional em março, tentou continuar a partida, mas não conseguiu, sendo substituído.

Leia também: Vídeo: Graças aos adversários... Al-Ahli chega ao topo da tabela, à frente do Al-Hilal e do Al-Nassr, em Roshen

Com isso, o Al-Ahli perdeu todos os seus titulares na defesa devido a lesões, antes de uma fase importante da temporada, na qual a equipe disputará as eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia.

Os laterais Ali Majrashi e Zakaria Hawsawi se lesionaram com a seleção saudita durante a última pausa internacional, enquanto o zagueiro turco Merih Demiral já estava fora de combate por lesão antes desse período.

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, conta com quatro jogadores que não são titulares na zaga para compensar as ausências dos lesionados: Mohammed Abdulrahman e Mateo Dams nas laterais, e entre eles Ryan Hamed e Mohammed Suleiman Bakr.

Vale lembrar que o Al-Ahli visitará o Al-Fayha na próxima quarta-feira, pela 29ª rodada da Liga Roshen, antes de iniciar as eliminatórias da Elite da Ásia, quando enfrentará o Al-Duhail, do Catar, no dia 13 de abril, pelas oitavas de final.