Shea Lacey, jovem talento do Manchester United, conseguiu roubar a cena durante o confronto de sua equipe contra o Brighton, válido pelas disputas da terceira fase da Copa da Liga Inglesa, depois de abrir o placar de maneira brilhante.

Lacey marcou o gol aos oito minutos de jogo, após aproveitar sua presença dentro dos limites da área, antes de disparar um forte chute com o pé esquerdo que balançou as redes do Brighton, dando ao Manchester United a vantagem no início da partida.

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E o gol não foi apenas a abertura do placar, pois carregou uma importância especial para o jovem talento, que teve a oportunidade de aparecer como titular na equipe principal do Manchester United, em um teste importante contra o Brighton, dentro das disputas da Copa da Liga.

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De acordo com a rede "Opta", de estatísticas do futebol, Shea Lacey se tornou o primeiro adolescente a marcar um gol em sua primeira partida como titular pelo Manchester United desde Marcus Rashford, que alcançou o mesmo feito quando tinha 18 anos contra o Midtjylland, em fevereiro de 2016.

E esse feito coloca Lacey em uma lista especial ao lado de Rashford, depois de ele conseguir aproveitar a oportunidade que teve para deixar sua marca rapidamente, num momento em que o jovem jogador segue tentando firmar seus pés na equipe principal.









Lacey espera que o gol contra o Brighton seja o começo de mais participações com o Manchester United no próximo período, enquanto a equipe busca dar continuidade à sua trajetória na Copa da Liga Inglesa e avançar à próxima fase.