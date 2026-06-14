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Vídeo: O Exército Real derrota o Wydad... e o Raja tropeça contra o Tawarka

FAR Rabat x Wydad Casablanca
FAR Rabat
Wydad Casablanca
Botola Pro
Raja Casablanca x Union Touarga Sport
Raja Casablanca
Union Touarga Sport
Marrocos

O Exército Real conquistou uma vitória importante sobre o seu rival, o Wydad Casablanca, por 2 a 1, na noite de domingo, na 24ª rodada do Campeonato Marroquino de Profissionais.

A equipe militar abriu o placar com um gol de Youssef El Fahli, aos 38 minutos.

O Wydad não conseguiu empatar, e o primeiro tempo terminou com o Exército Real na frente, com um gol de vantagem.

No início do segundo tempo, mais precisamente aos 51 minutos, Ahmed Hamoudan ampliou a vantagem do Exército Real.

O Wydad Casablanca recebeu um pênalti, que foi convertido com sucesso por Hakim Ziyech aos 63 minutos, marcando o único gol do time.

O Real Exército chegou a 48 pontos na liderança da Liga Marroquina Profissional, enquanto o Wydad Casablanca ficou com 43 pontos na quarta posição.

Nesta mesma rodada, o Raja Casablanca tropeçou ao empatar em 1 a 1 com o Ittihad Tawarka.

O Ittihad Tawarka abriu o placar aos 58 minutos com Yassine Bamo, mas o Raja empatou aos 84 minutos com Bissar Halimi.

O Raja subiu para 43 pontos na quinta posição, contra os 21 pontos do Union Tawarka, que ocupa a 13ª posição.

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