Vídeo: O Exército Real derrota o Wydad... e o Raja tropeça contra o Tawarka

O Exército Real conquistou uma vitória importante sobre o seu rival, o Wydad Casablanca, por 2 a 1, na noite de domingo, na 24ª rodada do Campeonato Marroquino de Profissionais.
A equipe militar abriu o placar com um gol de Youssef El Fahli, aos 38 minutos.
O Wydad não conseguiu empatar, e o primeiro tempo terminou com o Exército Real na frente, com um gol de vantagem.
No início do segundo tempo, mais precisamente aos 51 minutos, Ahmed Hamoudan ampliou a vantagem do Exército Real.
O Wydad Casablanca recebeu um pênalti, que foi convertido com sucesso por Hakim Ziyech aos 63 minutos, marcando o único gol do time.
O Real Exército chegou a 48 pontos na liderança da Liga Marroquina Profissional, enquanto o Wydad Casablanca ficou com 43 pontos na quarta posição.
Nesta mesma rodada, o Raja Casablanca tropeçou ao empatar em 1 a 1 com o Ittihad Tawarka.
O Ittihad Tawarka abriu o placar aos 58 minutos com Yassine Bamo, mas o Raja empatou aos 84 minutos com Bissar Halimi.
O Raja subiu para 43 pontos na quinta posição, contra os 21 pontos do Union Tawarka, que ocupa a 13ª posição.