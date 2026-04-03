Vídeo: O contador continua... Ronaldo segue em busca do seu sonho e ameaça o reinado de Toni

O astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, continuou a brilhar com o “Al-Alamy”, após voltar a entrar em campo e marcar um gol espetacular contra o Al-Najma, na noite desta sexta-feira, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, confirmando seu papel fundamental na liderança de sua equipe rumo às vitórias.

Ronaldo conseguiu balançar a rede dos visitantes com um belo gol de pênalti, cobrado de forma brilhante aos 56 minutos do segundo tempo.

O “Don” voltou a marcar seu segundo gol e o quarto da equipe aos 73 minutos, com um chute fulminante, após receber um passe excelente de Nawaf Bouchel e mandá-lo para o fundo da rede com grande habilidade.

Com esses dois gols, Ronaldo elevou sua contagem para 23 gols, ocupando o terceiro lugar na tabela de artilheiros da Liga Roshen, atrás do mexicano Julián Quintonis, atacante do Al-Qadisiyah (24), e do inglês Ivan Toney, estrela do Al-Ahli Jeddah (25).

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O lenda português continuou a perseguir o sonho de chegar aos 1.000 gols em sua carreira, tendo alcançado 967 gols.

A partida marcou o retorno de Ronaldo aos gramados após um afastamento de 34 dias, devido a uma lesão no músculo posterior da coxa.







