O norueguês Erling Haaland roubou as atenções durante o casamento do seu companheiro no Manchester City, o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, depois de ter liderado os convidados na execução da célebre celebração "viking row", numa cena que gerou grande repercussão nas redes sociais.

A celebração remonta à seleção da Noruega, que contribuiu para a sua popularização durante o Mundial de 2026, e baseia-se num líder que bate no tambor duas vezes para marcar o ritmo, antes de os participantes se sentarem em filas cerradas e imitarem o movimento de remar enquanto repetem a palavra "Row".

Os jogadores da Noruega já tinham apresentado esta celebração durante o Mundial, sob o comando de Martin Odegaard, após a vitória sobre o Brasil, antes de Haaland a transportar desta vez para o ambiente do casamento.

Donnarumma casou-se com a sua companheira Alessia Elefante numa cerimónia luxuosa realizada em Itália, que contou com a presença de vários craques do futebol, entre eles Sandro Tonali, Nicolò Barella e a lenda do Milan Paolo Maldini.

Durante a festa, Haaland subiu ao palco e pegou no tambor para liderar dezenas de convidados na execução da celebração, enquanto todos se sentavam no chão a imitar o movimento de remar ao ritmo dos tambores.

O avançado norueguês, que celebrou o seu 26.º aniversário há alguns dias, trouxe um ambiente divertido à festa, chegando a explodir em gargalhadas num dos momentos e parando para explicar a um dos convidados a forma correta de executar a celebração.

O público reagiu às imagens divulgadas, tendo um adepto escrito: "Ninguém odeia este homem", enquanto outro comentou: "Não consigo parar de rir. Parece que foi um casamento divertido", e um terceiro escreveu: "Haaland é verdadeiramente incrível", segundo o que noticiou o jornal The Sun.

Haaland esteve na festa na companhia da sua parceira Isabel Haugseng Johansen, enquanto Donnarumma celebrou o casamento com o seu amor de infância, com quem teve o seu primeiro filho em 2024.

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