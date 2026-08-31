Mohamed Salah manteve sua grande fase com a camisa do Trabzonspor, ao abrir o placar para sua equipe no confronto contra o Amed Sportif, na noite desta segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Turco.

O craque egípcio colocou seu time em vantagem cedo ao marcar o primeiro gol aos 11 minutos, confirmando seu impacto ofensivo desde que se transferiu para o clube turco durante a janela de transferências do verão.

O gol de Salah veio de uma arrancada surpreendente, na qual ele ficou cara a cara com o goleiro adversário praticamente do meio-campo, antes de balançar as redes.









Salah reforçou seu início marcante no Campeonato Turco, depois de conduzir o Trabzonspor, na rodada anterior, à vitória sobre o Basaksehir pelo placar de 2 a 1, marcando os dois gols de sua equipe naquela partida.









Com isso, o capitão da seleção do Egito elevou seu total para três gols em suas primeiras partidas pelo campeonato com o Trabzonspor, depois de ter entrado como reserva no empate contra o Kasimpasa na rodada de abertura, antes de brilhar em sua primeira aparição como titular diante do Basaksehir.

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