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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: mordida de Somerville aumenta o sofrimento do Al-Ahly diante da tempestade do Al-Hilal

Al Hilal x Al-Ahli
Al Hilal
Al-Ahli
Campeonato Saudita
C. Summerville
Arábia Saudita
Países Baixos

O astro holandês deixa a sua segunda marca no Campeonato Saudita

O Al-Hilal manteve seu domínio ofensivo durante a partida que o coloca frente a frente nesta noite com seu visitante Al-Ahli, em jogo adiado da terceira rodada da Liga Saudita Roshn de Profissionais.

Depois que o Azul traduziu sua pressão inicial em um gol marcado por Sergej Milinkovic-Savic aos nove minutos do início da partida no estádio Kingdom Arena, em Riade, voltou a ampliar sua vantagem com um gol do recém-chegado Crysencio Summerville.

Aos 23 minutos, o Al-Hilal avançou em direção ao gol do Al-Ahli, e a bola chegou com facilidade até Summerville, sem marcação, dentro da área. O holandês recebeu a bola pelo lado esquerdo e disparou um chute surpreendente no ângulo fechado, para que a bola passasse ao lado dos pés do goleiro Édouard Mendy e balançasse as redes.

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Esta é a quinta partida em que Summerville atua pelo Al-Hilal desde que se juntou ao clube neste verão, vindo do West Ham United. E o jogador holandês conseguiu marcar nesta noite seu segundo gol pelo time Azul no campeonato.

Summerville havia inaugurado sua conta de gols com a camisa do Al-Hilal na partida contra o Al-Khaleej, quando marcou o quarto gol na vitória por cinco gols a um, pela quarta rodada do campeonato.

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