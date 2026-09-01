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Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: Mendy complica o Al Ahli no clássico e o Al Hilal desperdiça a chance

Al Hilal x Al-Ahli
Al Hilal
Al-Ahli
Campeonato Saudita
E. Mendy
Arábia Saudita
Senegal

O Al-Hilal saiu na frente cedo

  Edouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, cometeu um erro estranho durante a partida contra o Al-Hilal, nesta terça-feira, pela competição da Liga Roshan de Profissionais.

Al-Hilal e Al-Ahli se enfrentaram no estádio "Kingdom Arena" na noite desta terça-feira, em partida adiada da terceira rodada da competição nacional.

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Aos 32 minutos, os jogadores do Al-Ahli tentaram trocar passes diante da área para sair jogando e armar um ataque organizado, mas o Al-Hilal pressionou com força, obrigando Ziyad Al-Johani a devolver a bola para o goleiro Mendy.

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Enquanto todos esperavam que Mendy chutasse a bola para longe, o goleiro segurou a bola sob a pressão do ataque do Al-Hilal, e o árbitro assinalou falta contra ele.

O Al-Hilal esteve muito perto de marcar, já que cobrou a falta de dentro da área de forma particular, mas o chute de Theo Hernández passou rente à trave.

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O placar naquele momento indicava a vantagem do Al-Hilal por dois gols a zero, e marcar o terceiro significaria, com grande probabilidade, decidir a partida cedo.

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