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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Malcom rouba a cena na noite de despedida do Al-Hilal!

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
Malcom
Arábia Saudita
Brasil

O astro brasileiro faz história

O brasileiro Malcom de Oliveira, jogador do Al-Hilal, chamou fortemente a atenção durante o confronto contra o Al-Faisaly, que reuniu ambas as equipes pela primeira rodada da Roshn Saudi League.

Malcom conseguiu marcar o segundo gol aos 26 minutos do primeiro tempo, com um belo chute de perna direita, após uma movimentação perfeita dentro da área.

Leia também: Três gols em 9 minutos: o Al-Hilal não abre mão de seu costume nas estreias da Roshn

O gol de Malcom foi mais do que apenas um lance, sendo uma resposta à sua força e às suas grandes qualidades, depois que seu nome foi associado à saída das fileiras do Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão.

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Ao mesmo tempo, diversas fontes indicam que a partida atual é a última do craque brasileiro com a camisa do Al-Hilal, tendo ele feito alguns gestos aos torcedores.

Malcom havia se juntado às fileiras do Al-Hilal no verão de 2023, vindo do russo Zenit, em um momento em que reportagens da imprensa indicavam que o jogador parecia próximo de jogar pelo Al-Diriyah.

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