Vídeo: lenda humana - a atitude impressionante de Cristiano Ronaldo com jogador do Abha

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, deu continuidade às suas marcantes atitudes humanitárias, ao fazer questão de enviar uma mensagem especial a um dos jogadores do Abha após o fim do confronto que reuniu as duas equipes pela sexta rodada da Roshn Saudi League.

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Apesar de a partida ter terminado com a vitória do Al-Nassr pelo placar de 2 a 1, Ronaldo não foi diretamente para o vestiário, tendo optado por se dirigir ao banco de reservas do Abha para se informar sobre o estado do francês Alimami Gory, atacante da equipe, após a lesão que sofreu durante o duelo.

As imagens do vídeo mostraram Ronaldo se dirigindo ao banco de reservas do Abha, antes de se aproximar de Gory e abraçá-lo com força, em uma cena que refletiu o lado humano do astro português, para além do clima de competição e disputa dentro do gramado.

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Ronaldo não se limitou a se informar sobre o estado do atacante francês, pois fez questão também de cumprimentar todos os jogadores do Abha presentes no banco de reservas, em um gesto que recebeu amplos elogios, depois de ter colocado o espírito esportivo acima de qualquer outra consideração.

Gory, de 30 anos, havia deixado o gramado lesionado durante o último minuto da partida, o que levou Ronaldo a procurá-lo após o apito final para se informar sobre o seu estado e ter certeza de que ele estava bem.

Essa cena veio acrescentar uma nova atitude humanitária ao histórico de Ronaldo, que provou mais uma vez que o seu estrelato não se limita a marcar gols e conquistar vitórias, mas se estende também ao respeito pelo adversário e ao apoio a ele nos momentos difíceis.