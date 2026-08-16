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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: lenda do Al-Nassr afirma que o Al-Ittihad precisa de Núñez e Malcom!

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O mercado de verão testemunhará uma das maiores surpresas?

No momento em que o Al-Ittihad vive momentos difíceis após o empate chocante com o Al-Khaleej (1 a 1), neste sábado, Fahd Al-Hrefi, ídolo do Al-Nassr, apareceu com declarações impactantes.

O Al-Ittihad empatou em sua estreia na Roshn Saudi League, em uma partida que teve a expulsão do português Danilo Pereira, o que provocou revolta da torcida.

Leia os detalhes: a loucura do mercado da bola: o Al-Hilal manipula a todos e Benzema é uma grande crise!

Al-Hrefi disse em declarações no programa "Doreena Gheir": "O Al-Ittihad precisa de algumas contratações, e por que a dupla do Al-Hilal, Malcom e Núñez, não se junta ao Al-Ameed?".

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E completou: "As conversas recentes eram sobre a transferência de Malcom e Núñez para o Al-Diriyah, mas isso ainda não aconteceu, e a dupla deveria ser transferida para o Al-Ittihad, do meu ponto de vista".

As últimas horas testemunharam grandes cobranças da torcida pela necessidade de se livrar do atual presidente do clube, Fahd Sindi, e de alguns integrantes das áreas técnica e administrativa.

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