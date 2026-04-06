Vídeo: Lenda do Al-Nasr critica Jesus, apesar da liderança

Apesar de o Al-Nassr saudita liderar a tabela da Liga Profissional Roshen com uma vantagem confortável de 5 pontos sobre seu rival Al-Hilal saudita, o técnico português Jorge Jesus não escapou das críticas.

Jesus foi alvo de um ataque contundente por parte de uma das lendas do “Al-Hilal”, que considerou que o desempenho técnico da equipe não reflete o calibre dos grandes nomes presentes no elenco, apontando que os resultados positivos não escondem algumas falhas evidentes na forma de jogar.

O Al-Nassr havia vencido o Al-Najma por 5 a 2 na 27ª rodada, chegando a 70 pontos na liderança da tabela, à frente do Al-Hilal e do Al-Ahli, com uma vantagem de 5 pontos.

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Youssef Khamis, lenda do Al-Nassr, disse em declarações ao programa “Al-Muntasif”: “Jesus precisa aprender com os erros do passado, pois seu estilo anterior causou a perda de muitos pontos durante a primeira fase”.

E continuou: “Acho que o Al-Nassr precisaria desses pontos neste momento, diante da disputa acirrada, mas, voltando à primeira fase, vemos que o técnico português cometeu vários erros graves”.

Ele continuou: “Jesus exagerou no ataque contra adversários com defesas avançadas e pressionou demais, o que resultou em muitos gols sofridos”.

E acrescentou: “Mas o Al-Faris cometeu muitos erros em termos de disciplina, passes e outros aspectos, especialmente na partida contra o Al-Hilal”.

E concluiu: “O técnico português precisa aprender com os erros do passado, especialmente faltando sete rodadas para o fim.”







