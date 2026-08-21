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Vídeo: lenda do Al-Ittihad declara: Imam Ashour está mais perto do que Ounahi

Al-Ahli
Al Ahly
E. Ashour
A. Ounahi
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Egito
Marrocos

O que disse o ex-craque do Al-Ittihad?

Parece que os próximos dias serão decisivos, em grande medida, para o futuro do Al-Ittihad, clube saudita que busca com força a contratação de um meia ofensivo antes do fim da atual janela de transferências de verão.

Leia também: entre a conspiração e a traição, quem destruiu o império do Al-Ahly e roubou a alegria de sua torcida?

Vários nomes foram associados à camisa do Al-Ittihad, com destaque para Imam Ashour, meia da seleção do Egito e do Al-Ahly, além do marfinense Franck Kessié e outros nomes de destaque.

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Mohamed Noor, ídolo do Al-Ittihad, afirmou em declarações ao programa "Nadeena": "Acredito que Imam Ashour é o mais próximo de se juntar ao Al-Ittihad no próximo período".

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E acrescentou: "Imam Ashour está mais próximo do que o marroquino Azzedine Ounahi, e essa é uma informação que sei de dentro do clube, e não quero falar mais do que isso".

E concluiu: "O primeiro objetivo de Jens Fissing (o treinador) é contratar um jogador que saiba atuar tanto na posição de volante quanto na de meia ofensivo".

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