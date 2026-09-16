Vídeo: Lamine Yamal coloca jogador saudita em apuros com a torcida

Mohamed Abdelrahman, lateral do Al Ahly, viu-se no centro de amplas críticas da torcida por causa de um visual que gerou polêmica, depois de aparecer entre a delegação da equipe rumo ao aeroporto, em preparação para a viagem que enfrentará o Sundowns, da África do Sul, na Copa Interclubes, na noite do próximo sábado.

O jogador saudita apareceu em um vídeo que circulou com uma forma de se vestir que causou estranheza nos torcedores, depois que o short apareceu de maneira notavelmente baixa, um estilo com o qual o espanhol Lamine Yamal, ponta do Barcelona, costuma aparecer em mais de uma ocasião, mas que não goza da mesma aceitação junto a uma parcela das torcidas nas sociedades árabes.

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E o que chama atenção é que o estilo de Mohamed Abdelrahman trouxe de volta à mente das torcidas os visuais de Yamal, que ficou conhecido por usar a calça ou o short de maneira baixa, dentro de um estilo próprio de aparecer fora de campo.

Mas a aparição do jogador do Al Ahly da mesma forma veio em um momento em que aquilo não foi apenas uma cena passageira, depois que as câmeras flagraram o jogador entre a delegação da equipe, fazendo com que sua foto e o vídeo se espalhassem rapidamente pela plataforma "X".

As torcidas divulgaram o vídeo em larga escala, em meio a uma onda de comentários que criticaram o visual do jogador, especialmente porque os torcedores estão acostumados a ver os jogadores dos clubes sauditas com roupas que se adequam à natureza da sociedade e à cultura local.

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As reações se dividiram entre quem tratou o assunto como uma mera escolha pessoal de roupa e outras torcidas que dirigiram duras críticas ao jogador, considerando que tais visuais não se adequam a uma aparição entre a delegação de uma equipe saudita.

A cena virou assunto de um grande número de seguidores na plataforma "X", depois que o visual do jogador antes da viagem se transformou em amplo material de comentário e crítica, apesar de o foco da equipe no momento estar voltado para o próximo confronto continental.

O Al Ahly se prepara para enfrentar o Sundowns, da África do Sul, na noite de sábado, em uma partida na qual a equipe busca alcançar um resultado positivo, mas, antes de chegar ao gramado, Mohamed Abdelrahman roubou a cena dos companheiros por causa de seu visual, que incendiou a repercussão entre as torcidas.