Vídeo: jogador derruba árbitro com um soco nocauteante e é preso em campo pela polícia

A Argentina foi palco de um episódio impressionante que se espalhou fortemente pelas redes sociais, após a agressão de um jogador contra um árbitro durante uma partida de futebol.

De acordo com o jornal "The Sun", um jogador de futebol foi detido depois de socar um árbitro e derrubá-lo no chão como vingança por ter recebido um cartão vermelho.

Imagens gravadas das arquibancadas mostram o jogador se lançando em direção ao árbitro e derrubando-o com um único soco forte no rosto.

Gritos de espanto foram ouvidos entre os espectadores quando os agentes policiais responsáveis pela segurança da partida invadiram o gramado e prenderam o jogador antes que ele conseguisse sair.

As cenas de violência ocorreram durante uma partida do campeonato regional em Capitán Bermúdez, na Argentina.

A agressão aconteceu aos 35 minutos, com o placar em 1 a 1, depois que o árbitro Hugo Walter Masuelli expulsou Jorge Godoy, jogador do clube Barrio Quinta, por uma falta na entrada de sua área.

Em reação ao cartão vermelho, Godoy, de 35 anos, socou Masuelli, de 53 anos, no osso da bochecha direita, o que o fez cair no gramado.

Os agentes policiais intervieram imediatamente e prenderam Godoy e, apesar da tentativa de seus companheiros de impedir que os agentes o levassem, eles o conduziram até a delegacia local, onde foi colocado à disposição do promotor de plantão.

O árbitro recebeu atendimento médico no local do incidente e, em seguida, foi levado a um centro de saúde local para exames adicionais, e a partida foi suspensa em consequência do ocorrido.

O Barrio Quinta, equipe visitante, afirmou em comunicado: "Nosso clube considera qualquer tipo de agressão, ameaça, ofensa ou comportamento violento, seja dentro ou fora de campo, algo totalmente inaceitável".

E prosseguiu: "Esses atos não representam os valores que promovemos nem o espírito esportivo que deve prevalecer em cada partida. Também manifestamos nossa solidariedade e nosso apoio ao árbitro envolvido, assim como a todos os afetados pelo incidente".

A equipe mandante, o clube Santa Catalina, afirmou que não apresentará um relatório e que aguardará, em vez disso, uma decisão da Liga Regional de Futebol Sanlorencina e de seu conselho disciplinar.

Até o momento em que estas linhas eram escritas, o jogador seguia detido na delegacia de polícia.







