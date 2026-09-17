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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Impressionou a todos! Jogador do Al Ahly é profissional em tocar e cantar!

Mamelodi Sundowns FC x Al-Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al-Ahli
FIFA Intercontinental Cup
N. Masoud
África do Sul
Arábia Saudita

O astro do Raqi surpreende a todos

Naif Masoud, jogador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, surpreendeu seus companheiros e a comissão técnica durante a estadia da delegação do time no hotel de concentração, na preparação para o confronto com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no sábado à noite, pela Copa Intercontinental de Clubes.

Após o término do jantar, Naif Masoud decidiu aproveitar a presença de um piano dentro do hotel e apresentar um número musical surpresa diante de seus companheiros, em um momento que rapidamente se transformou em um clima de espanto e admiração entre os presentes.

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Assim que se sentou ao piano, o jogador do Al-Ahli começou a tocar em meio ao choque de seus companheiros, que não esperavam que o atleta possuísse essa habilidade musical, transformando o local em um pequeno palco, longe do clima de preparação para o aguardado confronto.

Naif Masoud não se limitou a tocar piano, mas decidiu acrescentar o canto ao seu número, aparecendo de forma marcante depois de apresentar uma performance que revelou possuir outro talento fora do futebol, em meio a uma grande repercussão entre os presentes no hotel.

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O jogador impressionou os presentes com seu timbre vocal e sua maneira de tocar e cantar, o que levou vários jogadores do Al-Ahli, membros da comissão técnica e funcionários do hotel a pegarem seus celulares e registrarem o momento, diante do clima de admiração que tomou conta de todos.

O número espontâneo de Naif Masoud se transformou em uma cena curiosa e especial no acampamento do Al-Ahli antes do confronto com o Sundowns, depois que o jogador do time roubou a cena com um talento inesperado, à espera de que ele mantenha sua atuação marcante, mas desta vez dentro de campo, durante a aguardada partida.

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