Hussein Abdulghani, ex-astro do Al-Ahli saudita, dirigiu duras críticas ao técnico do clube, o holandês Marino Pusic, após a derrota para o Al-Qadsiah por 3 a 2, na terça-feira, pela sexta rodada da Saudi Pro League.

Abdulghani disse, em declarações ao programa Nadeena, no canal MBC, que o técnico do Al-Ahli utiliza os jogadores de forma equivocada, especialmente os recém-chegados, o que aumenta os problemas da equipe e torna a situação mais difícil para o time no que diz respeito à estabilidade.

Ele destacou que o Al-Ahli disputou até agora 8 partidas, em todas as competições, e que, portanto, o técnico já deveria ter assimilado as questões da equipe, as capacidades de seus jogadores e como utilizá-los da maneira correta em 70%, sobretudo porque o Al-Ahli conta com jogadores internacionais de grandes nomes.

O ex-astro da seleção saudita afirmou: "O técnico precisa assumir suas responsabilidades, no que diz respeito ao jogador ucraniano Artem Bondarenko, que ele mesmo trouxe".

E explicou: "O técnico afasta Artem dos grandes jogos e o escala nas partidas menos importantes, e isso é fraqueza e covardia por parte do técnico".

Ele apontou que Artem atuou contra o Al-Kholood e o Al-Riyadh, e ficou de fora diante do Al-Hilal e do Al-Qadsiah, tendo ficado totalmente fora da lista.

E prosseguiu: "Isso é uma provocação à torcida. Ele precisa dar confiança ao jogador".

E continuou: "Qualquer jogador pode ser alvo de ataques da torcida, porque ela é emocional, mas a pressão é o que revela a qualidade dos jogadores. No entanto, o que Pusic faz com Artem parece que ele está protegendo o jogador, e isso é um grande erro".

Ele alertou contra a continuidade da mesma abordagem, exigindo uma mudança no estilo do técnico na próxima fase e uma preparação diferente para as partidas, a começar pelo jogo contra o Sundowns, da África do Sul, na Copa Intercontinental.

Abdulghani recomendou à torcida do Al-Ahli que apoie o clube neste período delicado, apesar da tristeza, afirmando: "Este é o papel deles".

E disse: "Nas duas próximas partidas em Jidá, vocês precisam lotar as arquibancadas. A única solução agora é a continuidade do apoio da torcida para que a equipe se recupere".

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