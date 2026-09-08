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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

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Vídeo: goleiro da Inter repete os erros de Karius e Donnarumma, e Valverde imita o golpe de Benzema

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
F. Valverde
G. Donnarumma
L. Karius
J. Martinez
Espanha
Itália
Uruguai
Alemanha

Início forte da equipe merengue

Federico Valverde marcou o segundo gol do Real Madrid nas redes da Inter de Milão, aos 23 minutos, na partida disputada nesta terça-feira, na estreia das duas equipes na Liga dos Campeões da Europa.

Kylian Mbappé havia aberto o placar com o primeiro gol, aos 14 minutos, totalmente contra o andamento do jogo, já que a Inter era quem estava mais perto de balançar as redes, não fosse o brilho do goleiro Thibaut Courtois.

Aos 23 minutos, o goleiro da Inter de Milão, Josep Martínez, tentou driblar Valverde, que o pressionou com força e roubou a bola, mandando-a para as redes.



A falha do goleiro da Inter de Milão trouxe à memória erros anteriores de goleiros diante do Real Madrid também.

Entre os mais marcantes desses erros está o que fez Loris Karius, goleiro do Liverpool na final da Liga dos Campeões da Europa de 2018.

Karius tentou passar a bola rapidamente com a mão para um companheiro, mas Benzema, que o pressionava, esticou o pé e interceptou a bola, que foi diretamente para dentro das redes.

O erro de hoje também lembrou o que fez o italiano Gianluigi Donnarumma, atual goleiro do Manchester City e ex-Paris Saint-Germain, também diante do Real Madrid, em 2022.

O Real Madrid enfrentou o Paris na volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e Donnarumma era o goleiro do time francês na época.

O Paris saiu na frente com um gol, antes de o Real Madrid empatar, com os pés do francês Karim Benzema.

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O gol de empate do Real Madrid veio após um erro catastrófico de Donnarumma, depois que Benzema o pressionou com força, fazendo o goleiro cair durante um passe, com a bola indo para Vinícius, que a passou para Karim, que a mandou para as redes.

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