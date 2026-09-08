Federico Valverde marcou o segundo gol do Real Madrid nas redes da Inter de Milão, aos 23 minutos, na partida disputada nesta terça-feira, na estreia das duas equipes na Liga dos Campeões da Europa.

Kylian Mbappé havia aberto o placar com o primeiro gol, aos 14 minutos, totalmente contra o andamento do jogo, já que a Inter era quem estava mais perto de balançar as redes, não fosse o brilho do goleiro Thibaut Courtois.

Aos 23 minutos, o goleiro da Inter de Milão, Josep Martínez, tentou driblar Valverde, que o pressionou com força e roubou a bola, mandando-a para as redes.









A falha do goleiro da Inter de Milão trouxe à memória erros anteriores de goleiros diante do Real Madrid também.

Entre os mais marcantes desses erros está o que fez Loris Karius, goleiro do Liverpool na final da Liga dos Campeões da Europa de 2018.

Karius tentou passar a bola rapidamente com a mão para um companheiro, mas Benzema, que o pressionava, esticou o pé e interceptou a bola, que foi diretamente para dentro das redes.

O erro de hoje também lembrou o que fez o italiano Gianluigi Donnarumma, atual goleiro do Manchester City e ex-Paris Saint-Germain, também diante do Real Madrid, em 2022.

O Real Madrid enfrentou o Paris na volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e Donnarumma era o goleiro do time francês na época.

O Paris saiu na frente com um gol, antes de o Real Madrid empatar, com os pés do francês Karim Benzema.

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O gol de empate do Real Madrid veio após um erro catastrófico de Donnarumma, depois que Benzema o pressionou com força, fazendo o goleiro cair durante um passe, com a bola indo para Vinícius, que a passou para Karim, que a mandou para as redes.